EU investuje přes bilion korun do programu, který má předcházet pandemiím

Do roku 2027 chce do tohoto programu investovat 50 miliard eur (1,26 bilionu korun). Komise je podle ní zároveň připravena poskytnout do poloviny příštího roku dalších 200 milionů dávek vakcín proti covidu-19 chudším zemím.

Von der Leyenová za potlesku europoslanců zdůraznila, že EU se podařilo splnit cíl a naočkovat 70 procent dospělých obyvatel do konce léta. Dodala však, že Evropa zatím není zcela chráněna a boj s pandemií nekončí. Šéfka komise připomněla, že mezi členskými státy bloku přetrvávají rozdíly v počtech naočkovaných obyvatel. "Pandemie je maraton, nikoli sprint," prohlásila německá politička, podle níž by se měli proti covidu-19 nechat očkovat i další lidé.

Klíčové pro úplné vymýcení viru podle ní ale bude, jak rychle se podaří dostat vakcíny k lidem v mimoevropských zemích, kde je zatím naočkováno jen mizivé procento populace. K dosud slíbeným 250 milionům dávek proto EU do poloviny roku přidá dalších 200 milionů.