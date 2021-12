EU je lépe připravená na covid, je nutné očkovat, míní předsedkyně EK

"Jsem smutná, že o letošních Vánocích bude situace opět zastíněna pandemií. Na druhé straně jsem optimistická, jelikož máme prostředky a sílu s touto pandemií bojovat," uvedla šéfka EK.

Von der Leyenová poznamenala, že případy covidu-19 nyní výrazně narůstají, přičemž v některých evropských zemích je nejhorší epidemická situace na světě. Doplnila, že současný nárůst je skoro výlučně způsoben variantou delta. "Na obzoru vidíme omikron," poznamenala s tím, že tato výrazně nakažlivější varianta začne podle odhadů vědců v Evropě převažovat v polovině ledna.

Vzápětí však von der Leyenová zdůraznila, že Evropa je tentokrát lépe připravena. "Máme dostatek vakcín pro každého Evropana a pro každou Evropanku," uvedla. Dodala, že k dnešnímu dni bylo více než 66 procent evropských občanů očkováno dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19, což je více než 300 milionů obyvatel, a 62 milionů evropských obyvatel obdrželo i třetí posilující dávku vakcíny. Zdůraznila, že podle vědeckých poznatků je trojí očkování zatím to nejlepší, co je proti omikronu k dispozici.

"Naše situace je také lepší, protože jsme v Evropě nyní schopni měsíčně produkovat 300 milionů dávek, máme dobré dodavatelské řetězce," uvedla s tím, že EU vakcíny přizpůsobené novým variantám díky smlouvám získá "okamžitě". Výrobci podle ní uvedli, že na přizpůsobení vakcín na nové varianty potřebují přibližně 100 dní. "Spolupracujeme s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, aby paralelně k vývoji vakcíny adaptované na omikron probíhalo i registrační a schvalovací řízení, aby vakcína byla co nejrychleji schválena," dodala.

Podle von der Leyenové je nyní důležité, aby se zvyšovala proočkovanost ve všech evropských zemích a napříč věkovými skupinami.

"Cena, kterou zaplatíme, pokud lidé nebudou očkovaní, se bude dál zvyšovat. Doplácí na to lidé, ekonomika, podniky, je to také problém pro naše seniory, kteří se opět o těchto Vánocích nemohou setkat se svými vnoučaty. Je to také problém pro ty děti, které opět nemohou do školy, jaký je to život? Všem těmto lidem to dlužíme, abychom se naočkovali a bojovali s pandemií vší silou," řekla.

Na závěr šéfka EK hovořila o tom, jak EU pomáhá s očkováním ve světě. "Čtyřiačtyřicet procent světové populace má dokončené očkování. Více než 1,4 miliardy dávek jsme dodali 150 zemím... dodnes jsme poskytli 377 milionů dávek zejména v rámci programu Covax," poznamenala. Dodala, že největší pomoc nyní potřebuje Afrika, kde je naočkováno jen sedm procent obyvatel. "Z toho důvodu pracujeme s maximálním nasazením na balíčku pro Afriku," řekla.