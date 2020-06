EU vrátí Česku peníze kvůli sporu o zemědělské kontroly

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko dostane od Evropské komise (EK) zpět téměř milion korun, které muselo vrátit do rozpočtu Evropské unie kvůli údajně nedostatečným kontrolám v zemědělství. Vyplývá to z rozhodnutí EK, podle něhož zpět do Česka poputuje 35.109 eur (asi 940.000 Kč). Komise uznala chybu na základě české žaloby k soudu EU, uvedl dnes náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.