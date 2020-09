Evropská komise: Nové sankce lze na Rusko uvalit po vyšetření kauzy Navalnyj

Mnozí představitelé jednotlivých evropských států už zjevné otrávení Navalného ostře odsoudili a množí se výzvy k potrestání Ruska za další použití nervově paralytické látky ze skupiny novičok. Tou byl otráven už v roce 2018 v Británii také někdejší ruský dvojí agent Sergej Skripal.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nejnovější případ otravy označila za opakovaný "opovrženíhodný a zbabělý čin".

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.