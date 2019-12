Evropská komise po Babišovi zahájila šetření České pošty

Podle dokumentu, který má redakce Seznamu k dispozici, zahájila komise prověřování 19. listopadu. Pokud uzná, že Česká pošta hospodařila v rozporu s procesními pravidly, může žádat, aby členský stát podporu zastavil.

"Křížového financování si nejsme vědomi a o tomto konkrétním řízení nemáme informace," řekl Seznamu mluvčí pošty Matyáš Vitík. Dodal, že pošta je připravena spolupracovat na tom, aby se nedorozumění vyjasnilo.

Podezření se týká poskytování služeb, které Česká pošta má pro své klienty nad rámec základního balíčku. To se týká třeba nabídek Balíkovny. Ty se totiž považují za prémiové a nevztahuje se na ně státní poštovní licence. Na jejím základě musí Česká pošta bez ohledu na trh poskytovat některé univerzální služby za stejných podmínek všem uživatelům, za dostupnou cenu a ve stanovené kvalitě.

Podezření vzbudila zejména cenová nabídka tzv. komerčních služeb. Ačkoliv totiž Česká pošta hospodaří ztrátově velkou část balíků vozí výrazně pod cenou nabízenou soukromými dopravci. Jak velký je to rozdíl, ilustruje běžná nabídka doručení malého balíku do 50 centimetrů na poštu. Zatímco běžný občan v rámci služby Balík Na poštu zaplatí 119 korun, e-shopy mají podle informací Seznam Zpráv možnost využít prémiovější službu Balík Do balíkovny.

"Celkem často se setkáváme s tím, že e-shopy po nás chtějí, abychom jim naše služby prodávali za ceny, za které nakupují službu Balík Do balíkovny od České pošty," podotkla Simona Kijonková ze soukromé firmy Zásilkovna.

Státní příspěvek, který až dosud činil půl miliardy korun každý rok, přitom může být využíván výlučně na krytí ztrát, které vznikají z provozování základních služeb. Příští rok by měl příspěvek na návrh ministerstva vzrůst až na 1,5 miliardy Kč. Zvýšení ale musí posvětit Evropská komise.