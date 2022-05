Finsko podle Švédska téměř jistě požádá o vstup do NATO

"Víceméně víme, že (Finsko) o členství v Severoatlantické alianci požádá. To mění rovnováhu... Pokud by totiž požádala jen jedna země, je jasné, že by vzrostlo napětí," řekla v neděli švédské veřejnoprávní televizi SVT šéfka diplomacie Lindeová.

Švédsko, které na rozdíl od Finska nemá s Ruskem společnou hranici, se podle analytiků staví k možnému vstupu do Severoatlantické aliance zdráhavěji.

Finský list Iltalehti s odvoláním na nejmenované vládní zdroje v neděli uvedl, že rozhodnutí by mělo padnout 12. května. Finský prezident Sauli Niinistö podle deníku v ten den nejprve oznámí, že on sám se vstupem do NATO souhlasí, následně by žádost o členství měly schválit parlamentní skupiny. Rozhodnutí pak má být potvrzeno na schůzce prezidenta s klíčovými vládními ministry.

Finsko sdílí s Ruskem 1300 kilometrů dlouho hranici a má z minulého století zkušenosti se sovětskou invazí. Rusko varovalo, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, rozmístí ve své pobaltské enklávě Kaliningradu jaderné a hypersonické zbraně.