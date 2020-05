Hladomor v Evropě? Po pandemii na přijde potravinová chudoba, varují experti

UNICEF v roce 2017 uvedl, že 18 % domácností v Evropě s dětmi mladšími 15 let bylo na pokraji potravinové chudoby. „Budeme procházet ekonomickou recesí, která tu nebyla od 30.let, což znamená, že počet lidí, kteří budou v potravinové chudobě se zdvojnásobí,“ řekl Jacques Vandenschrik, prezident Evropské potravinové banky pro Politico.

Zvýšení poptávky je již teď znatelný, díky dětem z rodin s nízkými příjmy, které jsou závislé na školních obědech, protože školy byly uzavřeny.

Vlády napříč celou Evropou se snaží pomáhat lidem v boji proti potravinové chudobě již od začátku pandemie SARS-CoV-2. V Itálii premiér Giuseppe Conte v březnu slíbil, že vláda poskytne 4,3 miliardy EUR na pomoc občanům a dalších 400 miliónů EUR na potravinové poukázky, ale dodal, že to nestačí, aby nakrmil hladový národ. Britská vláda nabídla 3,25 miliónů liber organizacím, které rozdělují potraviny pro sociálně slabší rodiny a přerozdělila až 14 000 tun přebytečných zásob.

Největší problém, který vyvstal s nařízenými restrikcemi je, jak nakrmit děti, které v mnoha případech byly závislé pouze na školních obědech hrazené státem a často to bylo jediné jídlo během dne. „Děti, které čerpali stravovací stipendium, přišli o hlavní jídlo a rodiče, si nemohou dovolit neočekávané výdaje na jejich stravu,“ uvedla Graciela Malgesiniová, vedoucí španělské pobočky evropských sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN).

Ve Španělsku vláda přidělila peníze na přípravu potravinových balíčků pro děti, které stipendium čerpaly. Ve Velké Británii je 1,3 miliónů dětí, které byly odkázány na školní obědy a vláda poskytuje týdenní potravinové poukázky, zatímco jsou školy zavřené.

Odborníci varují před dalším vedlejším účinkem krize, a to je nezdravé jídlo, které by mohlo vést k podvýživě a potenciálně to ponese další zdravotní rizika. Údaje ukazují, že lidé po celém světě se zásobili polotovary nebo již hotovými jídly, místo aby jedli ovoce nebo zeleninu.

„Zdravé jídlo je stále mnohem dražší, hodně lidí přežívá na chlebu nebo smaženém jídle, které je mnohem levnější,“ řekla Elke Vandermeerschen, referentka EAPN.