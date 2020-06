Italové mohou po třech měsících cestovat po celé zemi

Itálie, jež patřila v nynější pandemii k nejhůře postiženým zemím, také ode dneška znovu otevírá hranice pro občany ostatních zemí EU, Británie, Norska a Švýcarska, kteří už tak nebudou muset po vstupu do Itálie do dvoutýdenní karantény.

Italská vláda vyhlásila celonárodní omezení volného pohybu 9. března kvůli koronaviru, jenž se začal šířit do světa koncem loňského roku z Číny. Lidé v šedesátimilionové Itálii, podobně jako později i obyvatelé řady dalších zemí, tak mohli z domu jen v nutných případech, jako byla cesta do práce, nákup základních zboží či návštěva lékaře. Zavřely se i kina, divadla, sportoviště, restaurace a většina obchodů.

S uvolňováním omezení začala Itálie před měsícem; postupně se tak mohly otevřít další obchody a s omezenou kapacitou i restaurace, bary, knihovny či muzea a galerie a lidé opět mohli také do kostela na mši. Postupně se otevíraly opět i památky, tento týden se opět zpřístupnilo veřejnosti i římské Koloseum a až dnes znovu otevírá galerie Ufizzi ve Florencii.

Dnešní uvolnění cestování se ale nelíbí některým italským regionům, jejichž vedení se obává šíření nákazy z dříve nejvíce postižených oblastí, jimiž byl zejména region Lombardie či Benátsko na severu země. Nicméně v celé zemi dál platí povinnost nošení roušek v obchodech či veřejné dopravě, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost.

A zatímco Itálie své hranice pro turisty z EU otevírá, ne všechny unijní země je otevřou bez nutnosti karantény tento měsíc pro Italy. Například řecká vláda minulý týden zveřejnila seznam 29 zemí, odkud budou moci od 15. června turisté do Řecka bez nutnosti karantény, ale Itálie mezi nimi zatím není. Ani Rakousko neuvedlo, kdy otevře hranice pro Italy. Dnes by o tom měla jednat rakouská vláda, která už slíbila od 15. června otevřít hranice pro sousední země, zatím ale s výjimkou Itálie a Slovinska.

Dnes by měla také německá vláda na svém zasedání zrušit, zřejmě k 15. červnu, varování pro turisty před cestami do zemí EU, včetně Itálie či Česka. Podle některých německých médií by výstraha, vydaná 17. března, neměla platit ani pro Británii, Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Vedle Itálie bylo z Evropy pandemií nejvíce zasaženo Španělsko, které se ale hranice pro turisty chystá bez nutné karantény otevřít až 1. července. Také tamní vláda postupně uvolňuje koronavirová omezení, která by měla zřejmě skončit na konci tohoto měsíce. Dnes má ale ještě španělský parlament hlasovat o dalším prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila v polovině března a který zatím platí do 7. června. Očekává se, že vláda v parlamentu získá dost hlasů pro další prodloužení o dva týdny, tedy do 21. června.