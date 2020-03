Italská vláda rozhoduje o uzavření všech škol, Covid-19 připraví cestovní ruch o miliardy eur

Má jít o další opatření proti šíření nového typu koronaviru, uvedly italské tiskové agentury, které se odvolávají na vládní zdroje. Opatření by podle nich mělo platit od čtvrtka.

Už před více než týdnem byly uzavřeny školy a univerzity v nejpostiženějších regionech severní Itálie a některá města v epicentru epidemie jsou izolována.

zdroj: YouTube

Itálie je z celé Evropy nejhůře zasaženou zemí nynější epidemií nového koronaviru. Aktuálně je v zemi evidováno více než 2500 případů nákazy a nejméně 79 obětí.

Podle ANSA Italové zjevně budou muset změnit způsob života po dobu nejméně 30 dnů. Italové si nemají podávat ruce a objímat se. Fotbalová utkání se mají konat pouze bez diváků.

Vláda premiéra Giuseppe Conteho usiluje také o posílení zdravotnického systému, o 50 procent chce zvýšit počet lůžek na jednotkách intenzivní péče, informovala ANSA.

Kvůli šíření nového koronaviru přijde italský cestovní ruch v období od března do května o 7,4 miliard eur (187,4 miliardy Kč). Odhadl to dnes podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio. Do Itálie podle něj od 1. března do 31. května přijede o 31,6 milionu méně turistů, než se čekalo před rozpukem nákazy.

"Situace je dramatická pro celé odvětví," konstatoval prezident svazu Luca Patane. "Bohužel doplácíme na to, jak věc podávají média, což je mnohem fatálnější než samotný virus," dodal. Nejhorším virem je podle něj hysterie, která situaci v Itálii zkresluje.

Cestovní ruch se podle Světové rady pro cestování a turistiku (WTTC) na hrubém domácím produktu (HDP) Itálie podílí asi 13 procenty.

Za běžných podmínek v tuto část roku do italských lyžařských středisek míří lidé z celé Evropy. Nemálo z nich stráví cestou noc v Miláně či Benátkách. Vlivem zpráv o šíření viru řada z nich raději zůstává v hotelu, nestravují se tedy v restauracích, nelyžují ani nenakupují, poznamenala agentura Bloomberg.

Tento týden má italská vláda představit podpůrná opatření v objemu 3,6 miliardy eur (přes 91 miliard Kč). Stanovená částka odpovídá 0,2 procenta HDP a doplní balík 900 milionů eur určený pro nejvíce zasažené oblasti. Ten vláda oznámila v pátek.