Johnsonův pád podle EU nemusí zcela vyřešit pobrexitové spory

Johnson během svého působení v čele Británie dokončil zdlouhavý proces odchodu z EU, po němž však jeho vláda začala zpochybňovat část uzavřené dohody. Hlavní spor se v posledních týdnech točí okolo premiérova plánu zrušit ještě letos část protokolu o Severním Irsku, včetně celních kontrol některého zboží dováženého do Severního Irska ze zbytku Spojeného království.

"Asi těžko to může být horší než teď. Ale sotva se dá čekat, že by příští premiér úplně otočil a vyhověl všem našim požadavkům," řekl ČTK jeden z diplomatů.

Také další zástupci unijních zemí v Bruselu hovoří o úlevě z Johnsonova odchodu smíšené s nepříliš optimistickými očekáváními. Zdůrazňují, že u moci nadále zůstanou konzervativci, jejichž značná část prosazovala rázný brexit a stála za Johnsonem v jeho plánech porušit dohodu. Jedním z mála unijních vládních politiků, kteří se k vývoji v Británii oficiálně vyjádřili, je irský premiér Michéal Martin, podle něhož nyní nastala "příležitost vrátit se k opravdovému duchu partnerství a vzájemného respektu".

Unijní činitelé však spíše nečekají, že by Londýn bez výjimky kývl na všechna ujednání týkající se obchodu či pravomocí soudu EU.

"Co se dá očekávat, to je změna stylu. Nudnější styl bez nějakých ohňostrojů...To nám umožní soustředit se na nudný a velmi technický úkol dohodnout se na provádění severoirského protokolu," citoval list Financial Times někdejšího francouzského eurokomisaře Pascala Lamyho, podle něhož může být Johnsonův konec přínosem pro méně emotivní vztahy EU s Británií.

Deník dnes poznamenal, že největší šanci na zisk premiérského křesla dávají v současnosti bookmakeři ministru obrany Benu Wallaceovi, který je sice v Bruselu dobře znám, ale k otázce severoirského protokolu se veřejně nevyjadřoval. Bývalý ministr financí Rishi Sunak, jehož sázkové kanceláře považují za druhého největšího favorita, si je podle listu dobře vědom škod, které by v Británii napáchala případná obchodní válka při vyhrocení sporu s unií.