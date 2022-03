Kyjev se snaží ovlivnit volby v Maďarsku, tvrdí tamní diplomacie

Šéf maďarské diplomacie ve videu zveřejněném na sociálních sítích tvrdil, že "probíhá koordinace mezi maďarskou levicí a zástupci ukrajinské vlády" a že Ukrajina se pokouší ve prospěch koalice maďarských opozičních stran ovlivnit volby, které budou v Maďarsku tuto neděli 3. dubna. Žádné důkazy, které by obvinění potvrzovaly, ale neuvedl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno několikrát ostře kritizoval přístup maďarské vlády k válce na Ukrajině. Maďarsko, na rozdíl od většiny svých spojenců v Evropské unii a jako jediné z unijních sousedů Ukrajiny, odmítlo dodat Kyjevu zbraně i umožnit jejich transport přes své území. Maďarská vláda se také aktivně postavila proti uvalení sankcí na dovoz ruské energie s poukazem na to, že by to vážně poškodilo ekonomiku země.

Tato politika přiměla Zelenského k tomu, že v pátek důrazně vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, obecně považovaného za nejbližšího spojence Kremlu v Evropské unii, aby zaujal jasnější postoj k válce a aby podpořil Ukrajinu, která čelí ruské agresi.