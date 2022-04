Lídři institucí EU vyzvali čínského vůdce, aby pomohl ukončit válku na Ukrajině

Žádného konkrétního příslibu ze strany Pekingu se ale EU nedostalo. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové byla řeč také o další spolupráci na klimaticky odpovědné politice či v boji proti covidu-19.

"Shodli jsme se, EU a Čína, že tato válka ohrožuje globální bezpečnost a světovou ekonomiku," řekl Michel po jednání novinářům. Peking se přitom ve veřejných prohlášeních k invazi staví spíše na ruskou stranu,a nijak válečné tažení neodsuzuje, což zatím čínští představitelé neučinili ani po dnešní videokonferenci. Během ní unijní lídři hovořili výrazně déle s premiérem Lim než s prezidentem, s nímž se bavili necelou hodinu.

Michel a von der Leyenová po jednání uvedli, že varovali Peking před finanční či vojenskou pomocí Moskvě, díky níž by mohla pokračovat v agresi proti ruskému sousedovi. Upozornili i na to, že by Čína neměla přispívat k tomu, aby Rusko mohlo obcházet bezprecedentně tvrdé sankce, jež na ně Západ po invazi uvalil. "Jasně jsme dali najevo, že Čína by měla, pokud ne se přímo připojit, tak aspoň udělat vše proto, aby je nenarušovala," řekla šéfka unijní exekutivy.

Čínský prezident se k otázkám spojeným s ruskou invazí po jednání nevyjádřil. Státní televize CCTV zato informovala o tom, že unijní lídry nabádal k tomu, aby EU na Čínu nahlížela "nezávisle". Peking se snaží Evropu přesvědčovat, aby ustoupila od konfrontační politiky, kterou podle Číny začala v posledních letech uplatňovat pod vlivem Spojených států.

Evropská sedmadvacítka přistupuje k Číně kritičtěji než dříve v souvislosti s porušováním práv ujgurské menšiny, omezováním svobod Hongkongu či čínskými hrozbami vůči Tchaj-wanu. Obě strany loni vzájemně uvalily sankce na své činitele a EU zmrazila ratifikaci předloni uzavřené investiční dohody.