Macron oznámil, že brzy pojede do Ruska. S Putinem chce řešit i permafrost

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes sdělil, že by chtěl brzy jet do Moskvy k jednáním s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Svůj záměr dal najevo na svém twitterovém účtu den poté, co přijal Putinovo pozvání k návštěvě Ruska.