Macron slíbil Cichanouské pomoc s vyjednáváním o propuštění vězňů

Macron se s Cichanouskou setkal při své dvoudenní návštěvě Litvy, kam se opoziční představitelka uchýlila jen krátce po běloruských volbách. Podle AP po schůzce také oznámil, že k podpoře Bělorusů udělá vše a zopakoval, že oficiálního vítěze voleb a dlouholetého autoritářského lídra země Alexandra Lukašenka jako prezidenta neuznává.

"Slíbil, že udělá vše, aby pomohl s vyjednáváními za této politické krize v naší zemi (...) a pomohl s propuštěním všech politických vězňů," uvedla Cichanouská. "Jako Evropané uděláme vše, abychom napomohli zprostředkování (dialogu)," řekl podle AFP Macron. Franouzský prezident zdůraznil potřebu pragmatického postupu a uvedl, že chce řešení běloruské krize posunout v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

V pondělí Macron běloruskou vládu vyzval k ukončení nezákonného zatýkání, propuštění svévolně zadržených protestujících a dodržování volební legislativy. V Bělorusku od voleb na počátku srpna přes tvrdý postup pořádkových sil nepřestávají demonstrovat tisíce lidí. V neděli týdeník Le Journal du Dimanche zveřejnil Macronova slova o tom, že Lukašenko musí rezignovat.

French President Emmanuel Macron praised Belarusian opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya for her courage, ahead of a planned meeting with her in Lithuania.



“Our position is very clear we do not recognize the election of President Lukashenko,” Macron said. pic.twitter.com/8rgNVxiMZ1