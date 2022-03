Macron zve evropské státníky do Paříže, chce jednat o posílení Evropy

Francie se musí odpoutat od energetické závislosti na Rusku, uvedl dnes francouzský prezident Emmanuel Macron v televizním projevu k národu. Nezávislost Francie mají zajistit investice do energetiky, ekonomiky a obrany. Do nové etapy ale podle francouzského prezidenta musí vstoupit také celá evropská obrana a proto Macron na 10. a 11. března svolal do Paříže evropské státníky k jednání o společném postupu.