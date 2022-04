Macronův náskok na Le Penovou se podle průzkumu snižuje

— Autor: ČTK

Náskok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na Marine Le Penovou v předvolebních průzkumech se už zmenšil na úroveň statistické chyby. Vyplývá to z průzkumu Elabe pro stanici BFM TV. Podle průzkumu projdou do druhého kola právě tito dva kandidáti, ve volbě by byl jejich odstup jen pět procent. Vzhledem ke statistické odchylce 3,1 procenta to znamená, že má Le Penová šanci vyhrát.