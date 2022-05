Maďarsko nehodlá podpořit embargo Evropské unie, Čaputová vyjádřila zklamání

Komise minulou středu v rámci sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce tohoto roku zcela ukončit dovoz ruské ropy. Opatření, které má režim prezidenta Vladimira Putina připravit o významnou část zdrojů k financování vojenské agrese, však Budapešť nechce podpořit kvůli očekávanému ekonomickému dopadu na Maďarsko.

Orbánovu vládu nepřesvědčilo ani to, že Brusel navrhl pro země nejvíce závislé na ruské ropě výjimky, které mají vedle Maďarska získat i Slovensko a Česko. Budapešť a Bratislava mají dostat odklad do konce roku 2024, Praha do poloviny téhož roku.

"Brusel nenavrhl řešení...které by fungovalo na dopady srovnatelné s jaderným výbuchem, jež by toto potenciální embargo na ruskou ropu mělo na maďarskou ekonomiku," prohlásil dnes podle agentury Reuters maďarský ministr ve facebookovém videu. Dodal, že Maďarsko by podpořilo pouze embargo na dovoz ruské ropy po moři a nikoli potrubím. Maďarsko, které nemá přístup k moři, ropovodem Družba zajišťuje v současnosti zhruba dvě třetiny své spotřeby ropy.

O sankcích dnes jednají velvyslanci unijních zemí, kteří však podle diplomatických zdrojů s největší pravděpodobností nedospějí k výraznému posunu.

Podle vyjádření šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella by mohli ke shodě dojít v pondělí ministři zahraničí členských zemí na pravidelném zasedání v Bruselu, Maďarsko však do té doby trvá na splnění svých podmínek, mezi něž patří investice do ropné infrastruktury. O nich by v nejbližších dnech chtěla jednat předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která chystá videokonferenci s lídry zemí z okolí Maďarska.

Čaputová vyjádřila zklamání nad postojem Maďarska k embargu na dovoz ruské ropy

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila zklamání nad odmítavým postojem Maďarska ke zvažovanému embargu na dovoz ruské ropy do Evropské unie. Čaputová to dnes řekla novinářům po schůzce s polským kolegou Andrzejem Dudou. Oba prezidenti se shodli na potřebě dále podporovat Ukrajinu, která od února čelí vojenské invazi Ruska, včetně její snahy o získání statusu kandidátské země pro vstup do EU.

"Slovensko stojí za jednotnou pozicí EU, to se týká i ropného embarga. Je důležitá jednota zemí Evropské unie a celého demokratického světa. Postoj Maďarska je odlišný a je to pro nás zklamáním," uvedla Čaputová. Dodala, že Slovensko potřebuje při zákazu dovozu ruské ropy přechodné období na potřebné dobudování infrastruktury a změny technologií.

Přístup vlády maďarského premiéra Viktora Orbána ve zmíněné záležitosti podle Čaputové zpochybňuje i základní princip fungování středoevropského uskupení visegrádská čtyřka (V4), kterým je jednota. Do V4 kromě Maďarska patří také Polsko, Slovensko a Česko.

Duda řekl, že jeho země by už letos mohla být nezávislá na dodávkách ruské ropy a zemního plynu. "Rusko využívá své energetické suroviny jako zbraň," uvedl. Energetická nezávislost na Rusku je podle něj předpokladem k tomu, aby bylo možné uvalovat na Moskvu další sankce.

Čaputová i Duda se shodli, že Rusko v konfliktu s Ukrajinou politicky prohrálo a slovenská prezidenta Čaputová uvedla, že doufá v ukrajinské vítězství. "V Polsku všichni vědí, že je třeba pomáhat Ukrajincům. Nesmíme věřit ruské propagandě. Poláci mají hrozné zkušenosti s Rusy," řekl Duda, který v této souvislosti zmínil povraždění Poláků v roce 1940 sovětskou tajnou policií v Katyni.