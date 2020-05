Merkelová je jako Hitler? Příspěvek na Facebooku má dohru

Maltský velvyslanec ve Finsku Michael Zammit Tabon v neděli rezignoval poté, co na Facebooku přirovnal německou kancléřku Angelu Merkelovou k Adolfu Hitlerovi. Informovala o tom BBC.

"Před 75 lety jsme zastavili Hitlera. Kdo zastaví Angelu Merkelovou? Naplnila Hitlerův sen o kontrole Evropy!" uvedl velvyslanec na Facebooku.

Příspěvek zveřejnil v pátek 8. května, kdy si Evropa připomínala konec druhé světové války a porážku nacistického Německa. Následně ho smazal.

Maltský ministr zahraničí Evarist Bartolo pro deník Times of Malta uvedl, že to byl on, kdo velvyslanci nařídil, aby "necitlivý" příspěvek vymazal a Německu bude tlumočena omluva.

Později potvrdil, že velvyslanec nabídl svou rezignaci. Zammit Tabon je povoláním hoteliér. Na postu velvyslance působil od roku 2014 doteď.