Na dovolenou nebo průjezd zapomeňte. Německo pustí Čechy maximálně na pohřeb

ČTK to dnes řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Německo s účinností od neděle považuje Českou republiku za oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací.

"Mohu jen konstatovat, že bezpečnostní aspekt dostal v tuto chvíli v Německu zelenou, tranzit červenou," řekl Kafka. "Ještě lze asi dodat pro vysvětlení, že boj s nemocí covid-19 je nyní v Německu ve velmi vážné fázi, a proto sahají úřady k přísným restrikcím. Bohužel," doplnil velvyslanec.

Dosavadní výklad německého karanténního nařízení tranzit umožňoval, pokud by osoby projíždějící Německem měly negativní testy. Německo nyní ale sdělilo, že pro tranzit bude vyžadovat nezbytné důvody, kterými nebudou například cesta za prací do Bruselu či zaplacená dovolená v Itálii. Za nezbytné důvody Berlín uznává jen ty humanitární a vedle toho transport zboží.

Dopravci ruší vlaky do Německa, od půlnoci neprojedou

Po Českých drahách oznámila zrušení přeshraniční spojů do Německa i společnost GW Train Regio, která provozuje železniční spoje na trati Kraslice - Klingenthal. Vlaky přestanou jezdi od neděle, informoval na svém facebooku Karlovarský kraj.

"Vzhledem k uzavření železničních přechodů z Německa od půlnoci ze soboty 13. února na neděli 14. února budou všechny vlaky Českých drah do Spolkové republiky Německo v našem kraji ukončeny v Chebu, v Aši a v Potůčkách. Na trati Cheb - Vojtanov/Bad Brambach budou vlaky nahrazeny autobusy v úseku Cheb - Vojtanov - Plesná," informoval kraj.

Společnost GW Train Regio ruší neděle od 14.2. všechny vlaky v úseku Kraslice - Klingenthal. Vnitrostátní přeprava na českém území v úseku Sokolov - Kraslice bude fungovat bez omezení.

Podle pendlerů jsou opatření Německa nečekaná

Opatření, která nyní zavádí Německo pro pendlery z Česka, jsou náhlá a nepodložená reálnými důvody, domnívají se někteří přeshraniční pracovníci. Pokud se nařízení nezmění, velká část jich nebude moci do Německa za prací od neděle vycestovat, zjistila ČTK.

Nové podmínky pro pendlery vyplývají z toho, že Německo zařadilo Česko mezi země, kde je rozšířená takzvaná britská mutace koronaviru, a tudíž je epidemicky velmi nebezpečná. V Česku je epidemická situace mnohem horší než v Německu. Pro velkou část pendlerů ale zpřísnění opatření znamená, že se asi do práce v Německu nedostanou.

"Čísla pozitivních pendlerů jsou velice nízká a nezavdávají příčinu pro taková opatření," řekl ČTK Jan Průha, který se angažuje ve skupině Pendleři bez hranic. Podle něj jde spíše o politické rozhodnutí, které si prosadil spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU).

Pro pendlery z Česka je situace o to horší, že se informace mění ne každý den, ale každých několik hodin. "Sám jsme zvažoval, že se přesunu do Německa, ale už jsem to nestihl, protože v sobotu byla testovací místa zavřená, protože logicky měly otevřeno hlavně v neděli, aby lidé mohli v pondělí do práce," popsal Průha. Protichůdné informace a náhlost opatření vidí jako největší problém současných opatření ze strany Německa.

Podle Průhy jsou opatření Německa reakcí na nesystémové chování českých politiků, kteří neprodloužili nouzový stav, ale zároveň nemají alternativu. Vina je podle něj jak na straně české vlády, tak i opozice. Za politická ale považuje i opatření německé vlády.