Na jih Španělska dorazilo od pátku 435 dalších migrantů z Afriky

Ze 435 migrantů, kteří dorazili od pátku do neděle na jih Španělska, jich 168 připlulo na Kanárské ostrovy, osm desítek na Baleáry, 128 do Andalusie a pět desítek do sousedního regionu Murcia. V neděli španělská média napsala, že v Murcii policie stále pátrá po 45 migrantech ze skupiny 454 běženců, kteří připluli do Murcie o víkendu před týdnem a utekli ze střediska, v němž měli být v karanténě kvůli koronaviru. Ten se totiž potvrdil u 34 běženců ze skupiny, v níž do Španělska dorazili.

Problém s několika útěky běženců z karantény řešily před týdnem také úřady na italské Sicílii. Pod ni spadá i ostrůvek Lampedusa, který leží jen asi sto kilometrů od pobřeží Tuniska a na nějž v posledních týdnech připlouvají stovky běženců týdně. Tamní středisko má přitom kapacitu jen asi 95 osob, migranti jsou z něj proto převáženi jinam do Itálie, zejména na Sicílii.

V přijímacím středisku pro migranty na Lampeduse je nyní asi 900 lidí, uvedla dnes agentura APA. Čekají tam na vládou najatou loď Gnv Azzurra, na níž mají strávit dva týdny v karanténě. Dosud fungoval několik měsíců jako karanténní středisko trajekt Moby Zaza, jehož majitel ale už s vládou neprodloužil nájemní smlouvu, uvedla dnes agentura ANSA.

O větší migrační vlně na jih Itálie a zejména Lampedusu už minulý týden jednala v Tunisku italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová, v příštích dnech se tam chystá i ministr zahraničí Luigi Di Maio.

Do Itálie dorazilo přes Středozemní moře od začátku letošního roku podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) na 14.000 migrantů, což je už více než za celý loňský rok, kdy to bylo 11.471. V roce 2018 ale za rok připlulo do Itálie 23.370 běženců a o rok dříve 119.369. Za nižšími počty z loňska je přísná protiimigrační politika tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho.

Do Španělska dorazilo od začátku letošního roku podle UNHCR z Afriky na 11.000 běženců, z toho asi 1340 pozemní cestou do španělských enklávách v Africe Ceuty a Melilly a zbytek přes Středozemní moře a v Atlantiku. Loni to bylo za celý rok 26.168 přes moře a 6345 překonalo hraniční ploty do Ceuty a Melilly.