Na Lesbosu jsou další dva migranti nakažení koronavirem

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi nově příchozími migranty na řeckém ostrově Lesbos se potvrdily další dva případy nákazy koronavirem. Informovala o tom dnes podle agentury Reuters řecká vláda. První dva nakažené odhalili zdravotníci začátkem týdne. Zástupci humanitárních organizací varují, že pokud by se nákaza dostala do katastrofálně přeplněného tábora Moria, kde žije ve stísněných podmínkách zhruba 17.500 žadatelů o azyl, mohlo by to mít nedozírné následky.