Německo a Francie převezmou část migrantů z Itálie

Podle italského ministerstva vnitra v uplynulých dnech přijeli do Bari na jihu Itálie francouzští činitelé, aby se dohodli na tom, kteří migranti se přestěhují. Podobnou misi do konce srpna uskuteční i Německo. Jedná se o lidi, kteří připluli do Itálie nebo byli zachráněni v moři.

Přerozdělení migrantů je podle italské ministryně vnitra Luciany Lamorgeseové výsledkem politické dohody z letošního června, ke které se připojilo 18 unijních zemí a tři další státy. Mezi signatáři je i Česká republika. "Jsem si jistá, že se Evropská unie vydala na správnou cestu v řešení migračních a humanitárních otázek," řekla ministryně.

V rámci dohody by mělo být přerozděleno až 10.000 migrantů ročně, kteří do Evropy připluli přes Středozemí moře nebo takzvanou atlantickou trasu ze severní Afriky na Kanárské ostrovy. Evropská komise za tímto účelem spustila platformu, kde státy mohou hlásit, jakou pomoc chtějí poskytnout. Kromě převzetí migrantů dohoda počítá i s finančními příspěvky.

Do Itálie letos po moři připlulo zhruba 42.000 migrantů, to je asi o 40 procent víc než ve stejném období loni. Počty jsou ale výrazně nižší než v letech 2014 až 2015, kdy vrcholila migrační krize.