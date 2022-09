Německo bude mít do konce roku 2023 náhradní kapacitu za ruský plyn

"Na konci příštího roku budeme mít plně dovozní možnosti díky LNG terminálům ve Wilhelmshavenu, Stade, Brunsbüttelu a Lubminu. Přinejmenším na těchto čtyřech místech budeme mít možnost dovážet veškerý plyn nezávisle na Rusku," řekl Scholz o nově budovaných kapacitách, které nahradí dovoz ruského plynu. "Kdo by si pomyslel, že to tato země v tak krátké době zvládne. Jsem na to velmi hrdý," uvedl.

Sociálnědemokratický kancléř také řekl, že jeho vládní koalice se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) od začátku roku usilovně pracuje na tom, aby se Německo stalo na Rusku energeticky nezávislé. V případě ropy a uhlí to podle něj nebyl složitý úkol, neboť náhradu bylo možné zajistit loděmi a přes stávající přístavní infrastrukturu.

Pro plyn ale Německo nemělo potřebné terminály. Země si proto narychlo pronajala plovoucí terminály, kterých bude se státním podílem celkem pět. Dva z nich budou ve Wilhelmshavenu, první terminál bude zprovozněn na přelomu roku.

Vláda podle Scholze vedle hledání nových dodavatelů energetických surovin hledá i možnosti, jak snížit vysoké ceny energií. V případě elektřiny chce kancléř postupovat ve shodě s Evropskou unií a využít nadměrné zisky producentů elektrické energie. Tento postup Scholz označil za pouhou úpravu designu trhu. U cen plynu bude podle něj postup složitější a vláda chce využít i jiných možností, než je zastropování cen.

Scholz rovněž zástupce firem ujistil, že současná energetická krize nijak nezpomalí přechod k čistým zdrojům energie. "Vodík je plynem budoucnosti," řekl.