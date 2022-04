Německo chce podle ministryně dále zbraněmi podporovat Ukrajinu

Dodala, že Německo se spojenci pomáhá Ukrajině podle zbraňových požadavků Kyjeva, proto vláda kancléře Olafa Scholze schválila, že Ukrajincům poskytne samohybný protiletadlový systém Gepard.

"To je přesně to, co Ukrajina nyní potřebuje," řekla Lambrechtová o systému Gepard. "Je to důležitý prostředek pro zajištění vzdušného prostoru," uvedla.

"Ukrajinu podporujeme od samého začátku války a budeme tak činit nadále," řekla Lambrechtová, která odmítá kritiku, že Německo k dodávkám zbraní přistupuje váhavě. Připomněla, že Berlín poslal na Ukrajinu mimo jiné protitankové a protiletecké střely. Uvedla, že Západ pomáhá Ukrajině podle potřeb, které určuje Kyjev. Dodala, že Berlín bude vždy postupovat ve spolupráci se spojenci. "Jsme spolehlivý partner," zdůraznila německá ministryně.

Lambrechtová prohlásila, že vedle armádní pomoci bude Německo pomáhat i humanitárně. Zdůraznila přitom, že je klíčové, aby Německo nadále zůstalo mimo konflikt a do války přímo nevstoupilo. Ukrajině přislíbila pomoc i v budoucnu po skončení války. "Nejlepší bezpečnostní garancí pro Ukrajinu jsou dobře vyškolené a vybavené ozbrojené síly. To je naše výzva pro budoucnost," dodala.

Na základnu Ramstein pozval americký ministr obrany Lloyd Austin své protějšky ze čtyř desítek zemí nejen Severoatlantické aliance, aby s nimi projednal možnosti dalších dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu. Za Česko digitální účast při jednání přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.