Německo eviduje výrazně více nakažených než před týxndm

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sedmidenní incidenční číslo v Německu opět stouplo poté, co v neděli poprvé od poloviny května překročilo hodnotu 100. Institut Roberta Kocha (RKI) dnes ráno uvedl, že počet nových případů koronavirové nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní je 110,1; předchozí den to bylo 106,3 a před týdnem 74,4.