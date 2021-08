Německo jde ve stopách Česka. Chce od října zpoplatnit koronatesty

Přesné datum by mohlo být známo příští týden v úterý, kdy německá kancléřka Angela Merkelová bude se zemskými premiéry o zpoplatnění testů jednat. Německo tak chce zvýšit tlak na tu část populace, která se i přes dostatek vakcín proti nemoci covid-19 zatím nechce očkovat.

V Německu s 83 miliony obyvatel dostalo ke dnešku nejméně jednu dávku 44,1 milionu lidí, plnou ochranu má 51,5 milionu lidí. "Nejméně jednu dávku dostalo 73 procent dospělých. To je dobré, ale pro bezpečný podzim a bezpečnou zimu to ještě nestačí," napsal dnes na twitteru ministr zdravotnictví Jens Spahn. Jednou z cest, jak zájem o očkování podpořit, je zpoplatnění testů.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje dva termíny - 11. října a 18. října. Poté budou mít přístup k bezplatnému testování jen mládež do 18 let a také osoby, kterým lékaři očkování ze zdravotních důvodů nedoporučují. To mohou být těhotné či lidé, kterým hrozí po vakcinaci silná alergická reakce.

Po zpoplatnění testů volají nejen zástupci lékařských sdružení a pojišťoven, ale také zemské vlády. Premiér severoněmeckého Šlesvicka-Holštýnska Daniel Günther před týdnem prohlásil, že spolková vláda by ke zpoplatnění rozborů měla přistoupit co nejdříve. Řekl, že by to mohlo být již od 20. září. Podobně hovořil i jeho bádensko-württemberský kolega Winfried Kretschmann. "Lidé musí počítat s tím, že za testy budou muset platit, pokud odmítají očkování," řekl v rozhovoru s televizí SWR.

Vlivný bavorský premiér Markus Söder řekl, že stát si nemůže dovolit dlouhodobě testy proplácet. S tím souhlasí i německý vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz. "Testy na koronavirus musí být zpoplatněny, jakmile bude mít každý možnost nechat se očkovat," řekl. Takového stavu již Německo dosáhlo, díky nadbytku vakcín bude od poloviny měsíce spolková vláda regionům dodávat očkovací látku podle konkrétní potřeby, nebude ji tak již solidárně přerozdělovat podle počtu obyvatel.