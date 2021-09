Německo může mít po nedělních volbách rekordních 900 poslanců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německý Spolkový sněm by mohl mít po nedělních parlamentních volbách více než 900 poslanců. Vyplývá to z propočtu výzkumníka Roberta Vehrkampa, o kterém dnes informovala agentura DPA. V ideálním případě by mělo být německých poslanců 598, kvůli složitému volebnímu systému jich ovšem v končícím volebním období bylo dosud rekordních 709.