Německo neplánuje omezit počet ukrajinských uprchlíků, které přijme

"Německo nechce a ani nikoho nebude vracet na Ukrajinu," uvedl ministr dopravy. Podle něj taková otázka vůbec není na stole. "Velice rychle jsme zajistili, aby lidé, kteří prchají z Ukrajiny, mohli přicestovat z Polska do Německa," uvedl Wissing. Polsko je zemí, kam z válkou zkoušené země zamířil vůbec nejvyšší počet Ukrajinců.

Počet ukrajinských uprchlíků, kteří přichází do Německa, se však nyní podle úřadů snižuje. Ukazují to počty lidí, kteří využili pro cestu vlak. "Je to (snížení) z 8200 osob po začátku války na současných zhruba 2500 za den," informoval Wissing. Podle něj jsou ale úřady připravené reagovat na případné nové zvýšení počtů.

Z Ukrajiny uprchly před ruskou invazí více než 5 milionů lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva a půl milionu Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Více než 700.000 lidí odešlo do Rumunska, přes 400.000 do Moldavska. Do Česka za první měsíc ruské invaze přišlo přes 300.000 lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

Podobný počet lidí zamířil i na Slovensko či do Německa, kde dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Zhruba 100.000 příchozích uprchlíků pak hlásí Rakousko a více než 50.000 Itálie. Skutečné počty ale mohou být vyšší.