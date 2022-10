Německo umožní provoz svých jaderných elektráren do příštího roku

Německo původně zamýšlelo všechny tři jaderné elektrárny odpojit na konci letošního roku, kvůli energetické krizi ale ministr hospodářství Robert Habeck rozhodl, že dvě ze tří elektráren zůstanou v provozu až do jara.

"Bude vytvořen právní základ, aby byl provoz jaderných elektráren Isar 2, Neckarwestheim 2 a Emsland umožněn po 31. prosinci 2022, nejdéle pak do 15. dubna 2023," oznámil Scholz ministrovi hospodářství Habeckovi, ministrovi financí Christianu Lindnerovi a ministryni životního prostředí Steffi Lemkeové.

Habeck, který je odpovědný za energetiku a který je členem Zelených, už v září rozhodl, že dvě z posledních tří jaderných elektráren zůstanou k dispozici do jara, ale že zařízení Emsland v Dolním Sasku bude na konci letošního roku odpojeno. Liberál Lindner ale požadoval zachování provozu všech tří nukleárních elektráren, a to až do roku 2024. S tím naopak nesouhlasili Zelení.

Nesoulad ve vládě tak dosud blokoval úpravu zákonů, které by delší chod reaktorů umožnily. Německá média poukazovala na to, že vládní rozhodnutí muselo padnout do středy, aby Spolkový sněm stihl zákony pozměnit. V opačném případě by hrozilo právní zablokování dalšího chodu jaderných elektráren.

Habeck, Lindner a Scholz dosud o kompromisu neúspěšně vyjednávali, proto kancléř zasáhl. V dnešní anketě v televizi n-tv takový zásah požadovalo 98 procent respondentů.