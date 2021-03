Pfizer dodá EU do poloviny roku o 10 milionů dávek vakcíny více

"Vím, jak zásadní bude druhé čtvrtletí pro postup očkování v členských státech," uvedla von der Leyenová, jejíž exekutiva čelí kritice některých zemí za nedostatek vakcín. Urychlení produkce americko-německého výrobce dává podle ní členským zemím "manévrovací prostor a může vyplnit mezery v dodávkách".

Výrobce vůbec první v EU schválené vakcíny po dnešním navýšení dodá podle komise od dubna do června členským státům přes 200 milionů dávek. Komise pro druhé čtvrtletí počítá celkově s přibližně 300 miliony dávek od všech čtyř výrobců nyní autorizovaných preparátů. Tento cíl unijní exekutiva po urychlení výroby vakcín Pfizer/BioNTech nezměnila, ačkoli údaje zveřejňované firmami dávají dohromady vyšší součet. AstraZeneca počítá pro druhý kvartál se 70 miliony, Moderna s 35 a Johnson & Johnson s 55 miliony dávek, což za všechny čtyři výrobce představuje celkem přes 360 milionů.

"Ta situace se stále vyvíjí, čísla jsou velmi proměnlivá," vysvětlil dnes novinářům mluvčí komise Eric Mamer, proč EK neaktualizuje očekávané celkové množství vakcín při každé změně ohlášené výrobcem.

Podle nezávazného cíle Bruselu by členské státy měly naočkovat do konce léta 70 procent všech svých dospělých obyvatel, což je přibližně 255 milionů lidí. Řada států včetně Česka by však musela ve druhém čtvrtletí výrazně zvýšit současné tempo vakcinace, aby metu dosáhla.

Problémy způsobuje unijním zemím zvláště opakované snižování plánovaného počtu vakcín od britsko-švédského výrobce takzvané oxfordské vakcíny. AstraZeneca minulý týden uvedla, že za první dvě čtvrtletí dodá zemím EU celkem pouze 100 milionů dávek, ačkoli dosud se počítalo s více než dvojnásobným množstvím. Řada zemí navíc vakcínu dočasně přestala používat kvůli možným vedlejším účinkům a čeká na čtvrteční verdikt Evropské agentury pro léčivé přípravky.