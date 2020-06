Po uvolnění cestování se v Itálii někde už ráno tvořily kolony

"Dnes je velmi důležitý den, protože Italové mohou opět volně cestovat mezi regiony. To je také důležitý vzkaz Itálie celému světu," napsal dnes na facebooku italský ministr zahraničí Luigi Di Maio s tím, že země se tak připravuje na návrat k normálnímu životu.

Šéf italské diplomacie také na facebooku napsal, že zahajuje schůzky se svými kolegy z ostatních zemí EU kvůli otevření jejich hranic pro Italy. Itálie totiž dnes otevřela hranice bez nutnosti dvoutýdenní karantény pro turisty ze zemí EU, Británie, Švýcarska a Norska. Některé země ale Italům zatím neumožnily vstup bez karantény, protože Itálie byla v této pandemii koronavirem postižena z Evropy spolu se Španělskem nejvíce.

Di Maio začne sérii schůzek dnes odpoledne, kdy by měl v Římě jednat s francouzským ministrem zahraničí Jeanem-Yvesem Le Drianem. V pátek má jet Di Maio do Německa, v sobotu do Slovinska a v úterý do Řecka.

V celé Itálii nadále platí povinnost dodržovat na veřejnosti bezpečnou vzdálenost a kde to není možné, například v obchodech či veřejné dopravě, je nutná rouška. V některých regionech je zatím povinná rouška i na veřejnosti, což platí do 14. června například pro nejhůře postižený region v nynější pandemii Lombardii.

Opatření proti šíření nákazy mezi regiony zavedli na nádražích, kde zaměstnanci měří termoskenery teplotu cestujícím vlaků vysokorychlostní železnice a dálkových železniční spojů. Pokud mají více než 37,5 stupně Celsia, nesmí nastoupit do vlaku, uvedla dnes agentura ANSA. Opatření přijali i v restauračních vozech, kde podávají pouze zabalené jídlo.

Uvolnění cestování v Itálii kritizovaly některé regiony, zejména na jihu země, který nebyl tolik zasažen koronavirem jako severní oblasti. Místní samosprávy mohou proto zavést vlastní kontrolní mechanismy pro cesty do svých regionů, nesmí ale omezit svobodu pohybu.

Například turisty hojně navštěvovaný ostrov Sardinie původně hrozil, že bude od všech příchozích požadovat potvrzení o negativním testu na koronavirus. Nakonec ale vedení Sardinie zavedlo povinnou registraci příchozích prostřednictvím internetu či regionální mobilní aplikace, uvedla dnes televize Sky TG24.