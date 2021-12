Pokud by Rusko opět napadlo Ukrajinu, je EU připravena uvalit na něj další sankce

"EU nadále plně podporuje Ukrajinu tváří v tvář ruské agresi. Na jakékoli další agresivní kroky budeme reagovat zpřísněním a rozšířením stávajících sankcí. Ve spolupráci s partnery jsme připraveni přijmout další omezující opatření," napsala von der Leyenová na twitteru. Stejné varování pronesla předsedkyně EK během videokonference s velvyslanci členských zemí EU, uvedla agentura AFP.

Kyjev dnes obvinil Moskvu, že do oblasti bojů na východní Ukrajině posílá tanky a posiluje týmy odstřelovačů, kteří jsou připraveni působit škody ukrajinské armádě a vyprovokovat odvetnou palbu. Ukrajina od ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym a propuknutí bojů se separatisty v oblasti Donbasu na východní Ukrajině obviňuje Rusko z agrese a z okupace ukrajinského území. Moskva však zapojení do konfliktu popírá.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.



We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.



We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz