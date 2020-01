Polsko chystá další sporný zákon, Rada Evropy nešetří kritikou

Členové Benátské komise byli na návštěvě ve Varšavě minulý týden na pozvání předsedy Senátu Tomasze Grodzkého z opoziční Občanské platformy. Nikdo ze zástupců vlády se s nimi nesetkal, ministr zahraničí Jacek Czaputowicz to vysvětlil tím, že kabinet komisi o názor nežádal.

Benátská komise je poradním orgánem Rady Evropy, která sdružuje 47 zemí Evropy a nesouvisí s Evropskou unií. Názor expertů Benátské komise není pro vlády jednotlivých států závazný.

Návrh zákona minulý měsíc schválil Sejm, dolní komora polského parlamentu, hlasy poslanců národně-konzervativního Práva a spravedlnosti. Zákon podle kritiků umožní trestat i odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti justičním reformám prosazovaným současnou vládou. To by se týkalo třeba těch soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc svých nových kolegů dosazených soudcovskou radou. Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládaný vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Právě to, že o složení soudcovské rady rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje jak Rada Evropy, tak Evropská komise.

Experti z Benátské komise nyní uvedli, že na základě této novely bude závažně omezeno právo soudců vyjadřovat své názory a vytvářet spolky. Kritizují také, že se soudci mohou dostat do situace, kdy budou čelit trestům za rozhodnutí, jež udělají v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech nebo právními předpisy Evropské unie. Benátská komise také nové předpisy kritizuje třeba kvůli posílení vlivu ministra spravedlnosti na disciplinární řízení.

V úterý senátní výbory doporučily, aby horní komora nové předpisy odmítla jeho celek. I kdyby se tak stalo, může Senát jen oddálit a ne zablokovat jejich přijetí.