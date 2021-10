Polsko se obává, že přijde o miliardy eur od Evropské unie

Děje se tak poté, co nizozemský premiér Mark Rutte upozornil, že na summitu Evropské unie příští týden vyzve, aby po verdiktu, kterým polský ústavní soud zpochybnil nadřazenost práva EU, Varšava nedostala žádné peníze z mimořádného fondu obnovy. Ještě před summitem hodlá polský premiér hájit kontroverzní kroky polské justice před europoslanci, kteří po zastavení zasílání unijních financí Polsku volají již delší dobu.

"Polexit (obdoba britského vystoupení z EU - brexitu) je fake news," prohlásil premiér Mateusz Morawiecki již ve čtvrtek před polskými poslanci, když ujišťoval, že vláda nepomýšlí na odchod Polska z Evropské unie. Podobná tvrzení opozice jsou podle něj lživá. V dějinách EU podle ministerského předsedy nastal klíčový okamžik, zkouška demokracie, která ukáže, jak daleko zajde uzurpace moci, kterou si přisvojily některé instituce EU. Ale debata o polexitu by byla stejně absurdní jako debata o sněžném muži yettim z Himálaje či o nestvůře ze skotského jezera Loch Ness, míní Morawiecki.

Jeho vystoupení přerušovaly nesouhlasné reakce z opozičních lavic. "Jste banda patologických lhářů," prohlásil na adresu vládního tábora opoziční předák Borys Budka. Obvinil Morawieckého, že svou čest zaprodal "skutečnému vládci", tedy šéfovi vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawu Kaczyňskému, a že je "pokrytcem, jaký v dějinách polského parlamentarismu nemá rovného". Další opoziční poslanec se marně domáhal zpěvu hymny EU. Předseda opozičních lidovců Władysław Kosiniak-Kamysz. prohlásil, že počínání vlády "má za cíl vyvést Polsko z EU, což je zrada odkazu svatého otce Jana Pavla", citoval z bouřlivé debaty deník Gazeta Wyborcza.

"Hysterie rozpoutaná okolo polexitu je i na polské poměry výjimečně surrealistická," usoudil v komentáři list Rzeczpospolita, vybízející přemýšlet o členství Polska "bez hysterie a bez extází". Polsko pode deníku do EU vstoupilo, protože se mu to vyplatilo, což platí i dnes. A každý, kdo netrpí poruchou vnímání reality, podle komentátora ví, že žádný polexit nebude, jakkoli polská vláda a Evropská komise míří k čelní srážce. "Je jasné, že tyto věci by se měly řešit v kuloárech diplomaticky, ale to není silná stránka nynější vlády. A tak budeme mít 'crash test' Polsko versus EU, ale dříve či později k nějaké dohodě dojít musí. Třeba jen proto, že eskalace konfliktu by mohla ochromit unii, a kromě toho Polsko peníze z fondu obnovy prostě potřebuje," soudí komentátor.

Stejný list k Rutteho slovům ohledně zablokování 36 miliard eur z fondu obnovy pro Polsko poznamenává, že nizozemského premiéra k tomuto postupu zavázal nizozemský parlament. To znamená, že protahující se schvalování polského plánu obnovy se dostane na politickou úroveň, čemuž se Brusel dosud snažil vyhnout. A podle neoficiálních informací i mnoho členských států nemá na eskalaci sporu s Polskem zájem. "Doufáme, že se komise dohodne s Polskem. Samozřejmě, pokud se to nepovede, budeme muset přijmout tvrdé rozhodnutí," řekl listu nejmenovaný diplomat "jednoho velkého členského státu EU".

Rzeczpospolita upozornila, že samo Nizozemsko nemůže zablokovat čerpání Polska z fondu obnovy. K tomu by byl zapotřebí souhlas přinejmenším 13 členských států, nebo souhlas států reprezentujících více než 35 procent populace EU. Na obstrukci by se tedy musely podílet nejlidnatější země, ale zatím nic nenaznačuje, že Německo, Francie, Španělsko či Itálie by o to stály.

Gazeta Wyborcza tvrdí, že "kvůli deformaci polské justice a vládnímu převzetí kontroly nad soudy" je ve hře zablokování dokonce 58 miliard eur pro Polsko. Skutečnost, že se problematice právního státu v Polsku začal věnovat i parlament jedné z členských zemí - Nizozemska - podle opozičního deníku představuje pořádnou změnu: "Nizozemsko v unii sehrává roli vůdce skupiny lakomců. Politici vycítili, že nizozemští poplatníci nechtějí posílat peníze vládě, která popírá základy evropské integrace, pronásleduje příslušníky sexuálních menšin LGBT či dusí svobodná média. Tato myšlenka se ale může rozšířit. V Německu po volbách pokračují jednání o nové vládě sociálních demokratů, zelených a liberálů, tedy stran, které od polského PiS dělí prakticky vše. Ve Francii brzy začne kampaň před prezidentskými volbami. V té předchozí prezident Emmanuel Macron přirovnal Jaroslawa Kaczyńského k (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi."

"K uhašení tohoto požáru potřebuje Polsko rozumná rozhodnutí a efektivní diplomacii," zdůraznila Gazeta Wyborcza a připomíná, že lehkomyslnost a podceňování "způsobily největší krizi ve vztahu s Čechy v posledních letech". Vláda PiS podle deníku dlouho ignorovala české prosby, žádosti a výhrady vůči dolu Turów, ale Češi se nevzdali a zažalovali Polsko u Soudního dvora EU, který nařídil okamžitě s těžbou přestat. A protože polská vláda neuposlechla, uložil Polsku citelné pokuty.