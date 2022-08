Popularita kancléře Scholze a jeho vládní koalice je rekordně nízká

Podobně špatně hodnotili respondenti také vládní koalici Scholzových sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálů (FDP). Na 65 procent z nich si myslí, že neodvádí dobrou práci, zatímco 27 procent je s ní spokojeno. Scholz a jeho koalice tak shodně čelí nejnižší oblibě od nástupu do úřadu loni v prosinci.

Rychlý pokles je zřejmý od začátku března. Podle listu Bild am Sonntag bylo tehdy ve srovnatelném průzkumu s Scholzovou prací spokojeno 46 procent dotázaných a nespokojeno pouze 39 procent. V té době také 44 procent respondentů uvedlo, že koaliční vláda odvádí dobrou práci, zatímco 43 procent s tímto názorem nesouhlasilo.

V přímé volbě kancléře by se Scholz v současnosti umístil až na třetím místě. Podle průzkumu by se 25 procent respondentů rozhodlo pro ministra hospodářství Roberta Habecka z řad Zelených, 19 procent pro šéfa opoziční CDU Friedricha Merze a pouze 18 procent pro Scholze.

Pokud by se nyní konaly parlamentní volby, SPD by v nich skončila s 19 procenty až na třetím místě. Zvítězila by s 28 procenty konzervativní unie CDU/CSU, která si podle průzkumu jako jediná z parlamentních stran v průzkumech momentálně připisuje zisky. Na druhém místě by se umístili Zelení, kterým sondáž přiřkla 21 procent.

Agentura DPA dává pád popularity kancléře a jeho vládního týmu do souvislosti s reakcí kabinetu na problémy způsobené válkou na Ukrajině. Podle ní při vládních opatřeních spojených s růstem cen energií a dalších položek projevuje nesourodost koalice, kde prosazuje odlišné kroky rozpočtově konzervativní FDP na jedné straně a na straně druhé levicoví sociální demokraté a Zelení.