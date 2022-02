První američtí vojáci dorazili do Polska, posílí NATO v době napětí s Ruskem

Podle polského ministerstva obrany by mělo do země v dohledné době dorazit přibližně 1700 amerických vojáků z 82. výsadkové divize. Tato speciální jednotka se základnou v americké Severní Karolíně podle své prezentace slouží ke strategickým operacím a její příslušníci jsou schopni vyrazit do akce kdekoliv po světě do 18 hodin od vznešení požadavku.

V Polsku už aktuálně působí asi 4500 amerických vojáků, a to v rámci Severoatlantické aliance i na základě bilaterálních americko-polských dohod.

Moskva v závěru loňského roku mimo jiné vyzvala Washington, aby zaručil, že nepřipustí další rozšíření NATO na východ, ukončí vojenskou spolupráci s bývalými sovětskými republikami, stáhne z Evropy jaderné zbraně a nerozmístí tam žádné útočné zbraně, které by mohly ohrozit Rusko. USA a NATO ruské požadavky odmítly a do oblasti vysílají další jednotky.