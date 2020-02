V Itálii zemřeli na Covid-19 už dva lidé, první Evropané. Města zavírají školy i bary

První úmrtí na nemoc COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, oznámil v pátek pozdě večer italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Muž byl dle serveru corriere.it jedním ze dvou starších pacientů v oblasti Benátska, u kterých panovalo podezření na nákazu. V nemocnici ležel podle italských médií 14 dní a přijat byl s jiným druhem onemocnění.

"Chceme uklidnit všechny obyvatele. Nařídili jsme karanténu u všech osob, které přišly s nakaženými do styku," řekl na páteční tiskové konferenci italský premiér Giuseppe Conte.

V regionu Lombardie se infekce zatím potvrdila u 29 lidí, v Benátsku u sedmi. Mezi nakaženými je i řada zdravotníků. Guvernér regionu Benátsko Luca Zaia dnes řekl, že všech sedm nemocných z jím spravované oblasti pochází z městečka Vo' Euganeo, kde žil zesnulý muž. Dva z nakažených jsou jeho příbuzní.

Druhou obětí je podle agentury ANSA sedmdesátnice z lombardského města Casalpusterlengo, která se v nemocnici léčila se zápalem plic. Právě v Lombardii, kde se počet případů nákazy od pátku už více než zdvojnásobil, se nyní úřady zaměřují na testování všech osob, které přišly do styku s nemocnými, a na dodržování karantény.

Prvním potvrzeným nemocným byl v Lombardii 38letý Ital, který se v lednu setkal s přítelem, jenž se vrátil z Číny. Ten příznaky choroby nevykazoval a na koronavirus byl testován negativně. Od tohoto muže se nakazila jeho těhotná manželka a další lidé v jeho domovském městě Codogno. Testy muselo projít i více než 100 zaměstnanců továrního závodu Unilever poblíž Codogna, kde nemocný muž pracoval.

V 11 městech na severu Itálie jsou kvůli šíření infekce od pátku na týden uzavřeny školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa. V provincii Lodi jihovýchodně od Milána se tento režim týká zhruba 50.000 obyvatel. Školy však zůstaly zavřené například i ve městě Cremona, které podle hygieniků do nepřísněji izolované oblasti nespadá.

Ministerstvo obrany už zdravotníkům otevřelo svá zdravotnická zařízení, kde se zřizují oddělení pro léčbu nakažených. Na 130 lůžek je k dispozici v Piacenze, dalších 60 míst v Miláně. Do dvoutýdenní karantény na vojenské základně Cecchignola zamíří i 19 Italů z výletní lodi Diamond Princess, kteří dnes přiletěli speciálem z Japonska do Říma.

Světová zdravotnické organizace (WHO) vyjádřila znepokojení nad rostoucím počtem případů, u kterých není jasná spojitost s Čínou nebo jinými potvrzenými případy nakažených. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se zužuje příležitost zabránit šíření viru. Počet případů nákazy mimo Čínu je podle něj relativně nízký, ale způsob šíření vyvolává obavy.

