Rakousko přerušilo železniční spojení s Itálií, státní muzea jsou zavřená

Rakouská vláda v úterý oznámila, že kvůli infekci zakáže vstup do země všem italským občanům, kteří nebudou mít potvrzení od lékaře, že se koronavirem nenakazili. Nařídila také uzavření všech vysokých škol a zrušení akcí s více než 500 účastníky venku a s více než stem účastníků uvnitř budov. Zrušení svého programu následně oznámila řada divadel a kin včetně vídeňského divadla Burgtheater či Státní opery. Turistům se uzavřel také chrám svatého Štěpána v centru hlavního města.

Kvůli snaze zastavit šíření nákazy dnes Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) do odvolání přestaly jezdit s osobními vlaky do Itálie. Všechny vlaky, které běžně do této země míří, končí nyní v Innsbrucku či Villachu. Nákladní vlaky rakouských drah do Itálie a zpět budou dál jezdit, na hranicích se ale vždy vystřídají strojvůdci.

Z vládního nařízení, které ode dneška zakazuje shromáždění více než sta lidí uvnitř budov, jsou výslovně vyjmuty obchody s potravinami, nákupní centra a stravovací zařízení. Omezení se netýká ani hromadné dopravy či zasedání politických orgánů země, tedy především parlamentu a zemských sněmů.

Své instituce se dnes na základě vládního dekretu rozhodli uzavřít také ředitelé osmi státních muzeí ve Vídni. Přinejmenším do konce měsíce se návštěvníci nepodívají do Uměleckohistorického a Přírodovědného muzea, jejichž protilehlé budovy stojí u okružní třídy Ringstrasse, do nedalekého Muzea moderního umění v Muzejní čtvrti, Technického muzea, Muzea užitého umění, Albertiny a zámku Belvedere. Své expozice i čítárny uzavře do konce měsíce také Rakouská národní knihovna, která sídlí v někdejším sídle rakouských císařů Hofburgu.

Původně na pátek plánované slavnostní otevření nové pobočky muzea Albertina, které se soustředí na moderní umění, bylo odloženo na neurčito.

Podle Johanny Rachingerové, která předsedá grémiu ředitelů státních muzeí, bylo už v posledních několika dnech znát, že návštěvníků výrazně ubývá. Organizátoři zrušili také řadu akcí, pro které si pronajali prostory muzeí. Podle Rachingerové bude mít situace značný dopad na finanční kondici kulturních institucí. "Bude těžké dodržet naše rozpočty," uvedla.

V Rakousku se zatím potvrdilo 206 případů nákazy novým koronavirem. Celkem laboratoře provedly 5362 testů. Čtyři lidé se již z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, zotavilo. Nejvíce nakažených hlásí Vídeň (50), následují Dolní Rakousy (45), které hraničí s Českem i Slovenskem, a Tyrolsko (37) hraničící s Itálií.