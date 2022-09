Rakousko zastropuje ceny elektřiny pro domácnosti

Vláda toto opatření hodlá spustit od prosince, platit by mělo do poloviny roku 2024. Průměrná domácnost by díky němu podle ministerstva energetiky měla získat ročně kolem 500 eur (přes 12.000 Kč).

Stanovení maximální výše podpory na 30 centů za kilowatthodinu má zabránit dodavatelům elektřiny, aby v reakci na zavedení podpory přistoupili k dalšímu zdražování.

Ceny elektřiny v Evropě letos prudce vzrostly, zejména kvůli zdražování plynu, které je podle analytiků částečně důsledkem války na Ukrajině. Česká vláda v srpnu schválila takzvaný úsporný tarif, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory by měla činit zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti asi 4000 korun.