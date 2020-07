Ruští agenti zatáhli do vraždy v Berlíně i Slovensko, komplic získal falešné vízum

"Nařídil jsem okamžité hloubkové vyšetřování postupu našeho generálního konzulátu v Petrohradě. To znamená, zda jsme postupovali správně při vydání víz, zda jsme udělali všechny kroky, na jejichž základě jsme víza udělili," řekl Korčok. Dodal, že ho zajímá i skutečnost, zda bylo ve zmíněním případu přiměřené vydat vstupní víza až na jeden rok.

Devětatřicetiletý Rus vystupující pod jménem Roman Davydov podle portálu Bellingcat v žádosti o víza uvedl falešné údaje včetně jména a adresy. Kromě toho předstíral, že je turista. Víza mu umožnili vstup do schengenského prostoru volného pohybu osob.

Slovenská média informovala, že zmíněný Rus byl podle německé prokuratury komplicem vraha, který v Berlíně zastřelil Changošviliho. Gruzínec, který podle dostupných informací bojoval proti Rusům v čečenských válkách, byl zavražděn loni 23. srpna v jednom z parků centrální berlínské čtvrti Moabit. Muže podezřelého z vraždy německá policie zadržela, jeho údajný komplic se podle tisku vrátil do Ruska. Německý zpravodajský magazín Der Spiegel letos v únoru napsal, že muž podezřelý z vraždy měl těsné kontakty s ruskou kontrarozvědkou FSB.

Před třemi lety byl patrně přes Slovensko zavlečen do vlasti vietnamský manažer Trinh Xuan Thanh, který byl předtím unesen v Berlíně. Bratislava dříve opakovaně odmítla, že byla do akce vědomě zapojena, když vietnamské delegaci vedené vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy. Slovenské úřady v této souvislosti zmiňovaly podezření ze zneužití pohostinnosti země.