Scholz déle než čtyři roky nevydrží, myslí si většina Němců

"Sociální demokraté, Zelení a FDP vstupují do koalice, aby přátelsky spolupracovali a aby byli znovuzvoleni," řekl Scholz minulý týden v sobotu na sjezdu SPD, který schválil koaliční smlouvu se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP).

V průzkumu YouGov počítá 20 procent respondentů s tím, že koalice se rozpadne ještě před volbami. Dalších 44 procent dotazovaných uvedlo, že Scholz zůstane u moci do voleb, po kterých ale nebude znovuzvolen kancléřem. Scholzovo druhé funkční období předpokládá 16 procent účastníků ankety.

Nyní již bývalá konzervativní kancléřka Angela Merkelová, která ve volbách již nekandidovala, protože odchází z politiky, vládla Německu po čtyři funkční období 16 let. Po kancléři sjednotiteli Helmutu Kohlovi byla druhým nejdéle vládnoucím šéfem německé vlády v dějinách spolkové republiky. Pokud by v kancléřství zůstala ještě 11 dní do 19. prosince, překonala by Kohlovo prvenství.

V to, že by Scholz mohl vládnout čtyři období jako Merkelová, v průzkumu YouGov věřilo jen 1,3 procenta respondentů.

Merkelová, jejíž éra dnes po 16 letech skončila, se nadále těší vysoké popularitě. S její prací je podle průzkumu spokojeno 55 procent obyvatel. Opačný názor má 38 procent Němců a zbývajících sedm procent nemá na toto téma žádný názor.