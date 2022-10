Scholz: Navzdory složité energetické situaci je Německo na zimu dobře připravené

"Mám radost, že vám dnes mohu sdělit: Pokud se i dál budeme schopní přizpůsobit změněné situaci - občané, firmy i politici - pak nadcházející zimu bezpečně zvládneme," řekl Scholz.

Kancléř také na konferenci ocenil návrh vládou ustavené expertní komise, která v pondělí představila způsob regulace vysokých cen plynu. Chce postupovat ve dvou krocích - letos pomocí jednorázového příspěvku na zálohy a od nadcházejícího roku do jara 2024 stanovením maximálních cen na část spotřeby.

Na spotřebu nad stanovený limit by se již dotace podle návrhu nevztahovaly, odběratelé by tak museli platit tržní ceny. To komise považuje za pobídku odběratelům s plynem šetřit.