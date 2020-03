Radikální hnutí Spojené německé národy a kmeny bylo zakázáno, policie provedla razii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo zakázalo krajně pravicový spolek Spojené německé národy a kmeny. Oznámil to dnes ministr vnitra Horst Seehofer. Agentura DPA poznamenala, že je to poprvé, co německé úřady rozpustily uskupení napojené na radikální hnutí Říšští občané, které nynější spolkovou republiku považuje za nelegitimní.