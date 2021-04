Situace se zhoršuje. Německo hlásí 24.300 nově nakažených

Celoněmecký počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní se oproti předchozímu dni mírně zvýšil na 134,2; na začátku března se přitom hodnota pohybovala pod 70. Počet nových infekcí v Německu výrazně klesl v polovině února, v poslední době však nakažených přibývá - podle odborníků to lze přičíst šíření nakažlivějších variant, píše DPA.

Britská mutace koronaviru s označením B.1.1.7. se v Německu stává dominantní a podle dat z minulého týdne se na celkovém počtu infikovaných podílí již z 88 procent. RKI to označil za znepokojivé s ohledem na skutečnost, že je značně nakažlivější než původní varianta a patrně také způsobuje vážnější průběh onemocnění covid-19. Mutace, které se prvně objevily v Jihoafrické republice a Brazílii, nehrají v Německu výraznější úlohu a jejich podíl na zjištěných případech je podle RKI v obou případech v řádu desetin procenta.

Země s 83 miliony obyvatel od počátku epidemie zaznamenala bezmála 2,83 milionu nakažených. Na 76.543 pacientů komplikacím spojeným s covidem-19 v Německu podlehlo. Bezmála 2,54 milionu lidí se z nemoci vyléčilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 0,97, předchozí den to bylo 1,01. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 97 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že se šíření infekce ustupuje.