Steinmeiera v Praze snadné rozhovory nečekají, píše německý tisk

Německá média si rovněž všímají toho, že na třídenní návštěvu Česka se vydal prezident vlakem a že v kryptě pravoslavného kostela v Resslově ulici v Praze uctí památku československých výsadkářů, kteří tam padli v boji s nacisty po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

"Český prezident Miloš Zeman platí za osvědčeného přítele Ruska a Číny, rád ve své oblíbené televizi nebo bulvárním tisku štve proti uprchlíkům, Romům nebo homosexuálům, a rozděluje tak veřejné mínění," píše Süddeutsche Zeitung s tím, že někteří lidé se kvůli tomu za hlavu státu stydí. List poznamenává, že ani Babiš není přijímání běženců nakloněný. "Se svou opakovanou výzvou k solidaritě s uprchlíky tak bude vyslyšen stejně málo jako před čtyřmi lety," dodává deník ke Steinmeierově setkání s premiérem.

O odmítavém postoji Česka k uprchlíkům a odmítání celounijních kvót na přijímání běženců informují agentura DPA nebo mnichovský deník Münchner Merkur. "Země se odvolává na to, že je třeba pomáhat přímo v místě," uvádí DPA.

Značný prostor má v německých médií také Steinmeierovo rozhodnutí cestovat vlakem. "Když jede spolkový prezident do zahraničí, používá běžně letadlo. Že to jde i jinak, dokazuje návštěva Franka-Waltera Steinmeiera v Česku. Z Berlína do Prahy jel ve středu vlakem," uvádí stanice Deutsche Welle. "Je to první zahraniční cesta po železnici a zároveň ta nejdéle plánovaná," dodává. O tom, že je návštěva zřejmě tou nejdéle chystanou, hovořil Steinmeier před odjezdem. Předchozí termíny cesty totiž zhatila pandemie nemoci covid-19.

"Steinmeier propaguje železnici, nikoli ale stávkou otřesené dráhy Deutsche Bahn. Poselství je jasné: Člověk nemusí pokaždé létat, a to ani jako hlava státu," uvádí na svém webu německá mediální skupina RND.

Süddeutsche Zeitung poznamenává, že další Steinmeierovou premiérou bude návštěva krypty pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. "Steinmeier bude prvním úřadujícím spolkovým prezidentem," píše deník o prohlídce památníku hrdinů atentátu na Heydricha.