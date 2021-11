Summit v Glasgow klimatickou krizi nevyřešil, ale to nebyl ani účel, zní z EU

Timmermans vyzdvihl, že v Glasgow byl jasně potvrzen cíl dřívější pařížské klimatické dohody udržet nárůst globální teploty pod 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře a že se země zavázaly k omezování uhlí. Mnozí europoslanci při debatě vyjádřili politování, že summitu se osobně nezúčastnili nejvyšší představitelé největších světových znečišťovatelů, jako je Čína a Rusko.

"Nyní máme globální konsenzus, že musíme omezit klimatické změny na 1,5 stupně," sdělil Timmermans. "Teď se to zdá jako samozřejmost, ale ještě deset dní před začátkem (summitu v Glasgow) byla mantra dva stupně," doplnil.

"Poprvé se země také shodly, že se otočí zády k uhlí a dotacím na fosilní paliva (...) Éra uhlí končí," podtrhl eurokomisař.

"COP26 představuje významný krok vpřed, ale je před námi mnoho práce (...), abychom zajistili bezpečnou budoucnost pro lidi na planetě," sdělil k závěrům jednání v Glasgow Anže Logar, ministr zahraničních věcí Slovinska, které nyní předsedá EU.

Potvrzení závazku 1,5 stupně dnes v debatě kvitovali mnozí europoslanci a zaznělo, že Evropská unie může jít příkladem pro zbytek světa se svými programy, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, v níž si EU stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, a legislativní balíček Fit for 55, jehož cílem je snížení emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990. Mnoho evropských zákonodárců pak kritizovalo, že se summitu osobně nezúčastnili nejvyšší představitelé Ruska a Číny a že snahy o boj s klimatickými změnami některých zemí, zejména Číny a Indie, nejsou dostatečné.

"Přijeli jsme do Glasgow jako EU s Fit for 55, ale kde jsou Čína, Indie, Austrálie, Rusko nebo dokonce USA s jejich programem na podporu infrastruktury v objemu několika bilionů dolarů? A my přijíždíme s utažením opasků," uvedl český europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Pochybnosti, že se skutečně podaří dosáhnout cíle omezit nárůst teplot pod úrovní 1,5 stupně, vyjádřila Marie Toussaintová z parlamentní frakce Zelených. "Jsme daleko od 1,5 stupně, míříme k tomu, že to bude přes dva stupně," řekla francouzská europoslankyně. Že svět i přes závazky do roku 2030 učiněné v Glasgow spěje k nárůstu teplot o 2,4 stupně Celsia, tvrdí i nedávno zveřejněná zpráva vědecké iniciativy Climate Action Tracker.

Proti současným klimatickým snahám EU pak ostře vystoupili poslanci za frakci, kterou tvoří nacionalistická a euroskeptická politická uskupení. Poukazovali, že snahy o omezení emisí, příklon k elektromobilům a zvyšování zdaňování benzínu a nafty by mohlo ohrozit konkurenceschopnost EU v situaci, kdy zbytek světa nebude v jejích snahách následovat, a dopadnout na nejchudší evropské občany.