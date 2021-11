V Německu komise doporučuje třetí dávku vakcíny všem nad 18 let

"S okamžitou platností STIKO doporučuje všem nad 18 let posilovací dávku vakcíny proti covidu-19," oznámila očkovací komise. Jejími doporučeními, ač jsou právně nezávazná, se německá vláda i spolkové země většinou důsledně řídí.

V případě třetí dávky v Německu dlouho panoval nesoulad. Zatímco STIKO doporučovala přeočkování po půl roce od poslední dávky pro seniory nad 70 let, ministr zdravotnictví Jens Spahn k takovému kroku vyzýval všechny nad 60 let. Naopak Sasko, které je koronavirem nejpostiženější spolkovou zemí, již třetí dávku nabízí všem nad 18 let. Bavorsko zase žádá interval mezi přeočkováním zkrátit z šesti na pět měsíců.

Německo podle RKI eviduje za posledních 24 hodin rekordních 65.371 nových případů koronavirové nákazy. Sedmidenní incidence je 336,9 nových případů na 100.000 obyvatel, což je také dosud nejvyšší hodnota. V zemi, kde žije 83 milionů obyvatel, je doposud plně naočkováno 67,8 procenta populace.