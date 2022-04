V Německu za poslední den přibylo 175.263 nově nakažených

K dnešku její hodnota činí 1181,2, zatímco ve čtvrtek to bylo 1251,3 a před týdnem 1586,4. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach na dnešní tiskové konferenci hovořil o stabilním a očekávaném poklesu případů nákazy.

"Pozitivní zprávou je, že počty nakažených klesají, což jsme předpokládali. Dokazuje to, že přijatá opatření a rozvolnění byla správným krokem," řekl Lauterbach.

Agentura DPA nicméně upozorňuje, že ne všechny spolkové země údaje o počtech nakažených hlásí všechny dny v týdnu, takže mezidenní srovnání není příliš vypovídající. Nakažených bude s největší pravděpodobností mnohem více, protože hygienici jsou přetížení a ne všichni nakažení se nechávají otestovat.

Německý parlament ve čtvrtek zamítl všeobecnou očkovací povinnost proti covidu-19. Kompromisní návrh počítal s tím, že povinně očkováni budou pouze lidé nad 60 let. "Je to jasná a hořká porážka všech zastánců povinného očkování," řekl Lauterbach. "Je to špatná zpráva i pro ohrožené skupiny obyvatel a pro ty, co musí žít s karanténními omezeními," uvedl.

Chybějící zákon o povinném očkování podle ministra zdravotnictví zbrzdí i návrat k normálnímu životu. "Nemáme žádný další prostor pro rozvolňování," poznamenal. V Německu až na Hamburk a Meklenbursko-Přední Pomořansko zůstaly z velkých opatření jen roušky v hromadné dopravě a v nemocnicích. V obchodech a institucích není povinné ochranu dýchacích cest nosit, pokud to provozovatelé sami nevyžadují.

Neprosazení všeobecné očkovací povinnosti podle Lauterbacha rovněž znamená, že Německo již třetím rokem za sebou nebude na podzim epidemicky připraveno tak, jak by mohlo. "Je možné, že nás na podzim čeká další velká vlna," řekl s tím, že s jistotou to ale určit nelze.

Za posledních 24 hodin v celém Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, zemřelo 334 lidí nakažených koronavirem. Od začátku pandemie Německo eviduje asi 22,4 milionu nakažených a 131.370 smrtelných případů.

V Německu bylo dosud plně očkováno 76 procent lidí, posilující dávku pak má 58,9 procenta. U osob starších 60 let je základní proočkovanost 88,8 procenta, posilující dávku má 79,1 procenta. Šéf RKI Lothar Wieler varoval před tím, aby neočkovaní nespoléhali na imunitu po prodělání koronavirové varianty omikron. "Neočkovaní, kteří se nakazili omikronem, nemají žádnou dobrou ochranu před dalšími variantami," řekl. "Musíme se dále snažit o to, aby se lidé očkovat nechali," dodal.