Vakcína J&J zamíří do Evropy. Schválena může být už brzy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla vakcínu farmaceutické firmy Johnson & Johnson (J&J) schválit na začátku března. V rozhovoru s televizí France 3 to dnes řekla francouzská ministryně průmyslu Agnès Pannierová-Runacherová. Distribuce přípravku by podle ní mohla začít na konci března, popřípadě na začátku dubna. Na rozhovor upozornila agentura AFP.