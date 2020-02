"Pokud nevyčleníme dost peněz na klimatické cíle, nepodaří se nám jich dosáhnout. Nepřijmu rozpočet, který nebude zahrnovat alespoň 25 procent prostředků na boj proti klimatickým změnám," řekla von der Leyenová.

We have to make sure that new priorities get the attention they deserve. Most of all, we need a budget that CITIZENS & COMPANIES see that we're able to act on #climatechange. For citizens this is a top priority. It's our duty to turn this challenge into an opportunity. #EUBudget pic.twitter.com/jS92K1XCh6